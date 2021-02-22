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Coronayı atlatan Demet Akalın yaşadıklarını anlattı

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt corona virüsü testlerinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Akalın, Alişan'la sunduğu programa bugün itibarıyla yeniden başladı. Corona sürecinde yaşadıklarını anlatan Demet Akalın, "En yakınımdakileri sildim" dedi.

Güncellenme: 15:02, 22/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Coronayı atlatan Demet Akalın yaşadıklarını anlattı

Hayat arkadaşı Okan Kurt’un corona virüsüne yakalanmasının ardından kendisinin de testi pozitif çıkan Demet Akalın, virüsü yendikten sonra ekranlara geri döndü.

Alişan ile program sunan Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında “Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ’da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. ‘Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam’ dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi” ifadelerini kullandı.

“EN YAKINIMDAKİLERİ SİLDİM”

Hastalık sürecinde yaşadığı kırgınlıklardan bahseden Demet Akalın, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben şuna çok kırgınım, bu hastalık birine denk gelecek ben aşı olmadığım için kendime çok kızgınım. Okan’ın oyun oynadığı yerdekiler bizi ‘1 hafta sonra hastanede yatıyoruz’ diye aradı. Bu çok büyük bir vebal. Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bu virüs illa ki sizi buluyor

“Biz zaten Okan’la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık. En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana ‘İşi bırakıyorsun dimi’ diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan’dan sonra.”

“SANKİ KERPETENLE HÜCRELERİMİ ÇEKTİLER”

“Orhan Gencebay ve eşi Sevim abla bana bitkisel ilaçlar yolladı. Ben de en başında C vitamini serumları taktırdım. Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim.”

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Ağrı Alişan Corona Demet Akalın İrem Derici Okan Kurt Orhan Gencebay Tarkan Uludağ
Yayınlanma Tarihi:14:59,