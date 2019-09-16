Çukur 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 3. sezon 1. bölüm (68. bölüm) izle!

Çukur yeni sezona bomba gibi başladı! Ekranların fenomeni haline gelen dizinin yeni sezon bölümünde Yamaç kriz geçiriyor ve hastaneye yatıyor. Azer Kurtuluş, Çukur'a geliyor. Son bölüme Akın Koçovalı damga vuruyor. Seyirciler merak ediyor: Çukur 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 3. sezon 1. bölüm (68. bölüm ) izleme linki...

Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Koçovalı kardeşlere hapiste bile rahat yüzü göstermeyen Azer bu sefer kardeşlere bir saldırı düzenliyor. Her an bir durum olabileceği için tetikte olan kardeşler ise bu saldırıyı atlatsa da Salih sırtından bıçaklanıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇUKUR FRAGMAN

ÇUKUR 68. BÖLÜM İZLE

Mahallede gezintiye çıkan pazarda satış yapan Karaca'nın yanına uğruyor. Öfkesi asla dinmeyen Karaca ise Akın'ın üstüne gidiyor. Karaca'nın lafları sonrası sinirlenen Akın mahallede olduğu için sakin kalmaya çalışsa da pek başarılı olamıyor. İkili arasında bunlar olurken ise Pazar alanına eli silahlı motorcular basıyor.

Hastaneden çıkma mutluluğuyla doktorun odasından çıkan Yamaç'ı odasında büyük bir sürpriz bekliyor. Odasında bir kadınla karşılaşan Yamaç görevliler gelince Nehir ile tanışmış oluyor. Oda krizi çözülmüş gibi gözükse de Nehir odaya geri dönüyor.

Azer'in yaptıkları sonrası hesap sormaya giden Akın, Yücel'in kapısına dayanıyor. Yücel'e verdiği sözü tutmasını isteyen Akın gerçeği görmeyi başlıyor. Akın'a Efsun ve Azer'in her dediğini yapmasını söyleyen Yücel eğer yapmazsa kendisine acımayacaklarını söylüyor.

Akın'ı buluşmaya çağıran Azer bir ortaklık teklifi sunuyor. Akın teklifi başta kabul etmiş gibi görünse de sonradan tavrını ortaya koyuyor. Çukur'un kendi mahallesi olduğunu söyleyen Akın orada yapılacak her işin kendi kuralları ile yapılacağını ekliyor.

Yücel, Timsah ve Azer ile yemek masasına oturan Efsun, Çukur üzerindeki planını açıklıyor. Efsun ve Azer'in planını dinleyip, istediklerini bu kadar kolay elde edemeyeceklerini söyleyen Yücel Çukur'a Karakuzuları ilk soktuğu zamanı anlatıyor. Yücel'i dinleyen Efsun ise mekanın kendisinde olduğunu diğerlerine ise içeride ne isterlerse yapabileceğini söylüyor.

Aldığı yoğun sakinleştiriciler sonrası kendini doktorun odasında bulan Cumali kelepçelerinin açılmasını istiyor. Git gide sinirlenmeye başlayan Cumali sedyeyi kırdıktan sonra gardiyanlara saldırıp tek tek yere seriyor ama yine sakinleştirici ile kendini yerde buluyor.