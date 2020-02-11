Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yamaç çıkmazda! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 3. sezon 20. bölümü (88. bölüm)ile ekrana geldi. Yayınlanan Çukur son bölümde; Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilendi. Ayrıca Yamaç'ın hayatına karşılık para öldülü kondu. Peki Çukur 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm izleme linki...

Çukur 87. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölümde; Çağatay Yamaç’ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç’ın kime sığınacağı merak konusu oldu. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur son bölümde neler oldu? İşte yeni bölümde bizi bekleyen sorular…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 87. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilendi. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu oldu. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında buldu ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynadı

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur'da yaşanan gelişmeler Karaca'yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma yaşandı. Çağatay Yamaç’ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç’ın kime sığınacağı merak konusu oldu