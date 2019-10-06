Çukur yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç yeniden Çukur’da!

Çukur 71. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Yamaç'ı öldü zanneden Azer, haberi Efsun'a veriyor. Haberi ilk duyduğunda ise Efsun şok oluyor. Hava uçan arabanın içerisinde nasıl kurtulduğu merak edilen Yamaç, Çukur'a geri dönerek herkesin karşısına çıkıyor. Çukur 71. bölüm fragmanı...

Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayında. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin yeni sezonunda Koçovalı kardeşlerin hapisten çıkan üyesi Akın Koçovalı diziseverlerin nefretini kazandı. Akın Koçovalı karakterini, Gülperi dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak canlandırıyor. Akın Koçovalı, amcası Yamaç'a düzenliği suikastın ardından “Benim yaşamam için senin ölmen gerekiyor.” diyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI



ÇUKUR 71. BÖLÜM FRAGMANI



Çukur'un son bölümünde; kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçiyor. Bu ekibe Timsah da dahil oluyor. Yamaç'ı ortadan kaldırmak için iş birliği yapıyorlar.

ÇUKUR 3. SEZON 3. BÖLÜM İZLE

Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapıyor. Diziseverler Aliço'nun Çukur'a dönüp dönemeyeceğini merak ediyor.

Babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşuyor, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşüyor.

Yamaç, Timsah’ı vuruyor ancak üzerindeki çelik yelek onu koruyor. Efsun’un fotoğrafını yakan Yamaç, “Sırada Efsun var.” diyor. Ancak Efsun'u da öldürmüyor.

Seyirciler Yamaç'ın düşmanlarını öldürmemesine anlam veremedi. Gelecek bölümde Yamaç öldü mü kurtuldu mu, Yamaç'ın düşmanlarını öldürmemesinin altında yatan sebep neydi gibi soruların cevapları ekrana gelecek.