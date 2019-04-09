Çukur’un son bölümünde bir veda daha yaşandı!

Çukur'da dün yayınlanan 60. bölümde duygusal anlar ve vedalar dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Sena karakteri boğularak ölüp diziye veda ederken, diziye yeni sezonda dahil olan Mahsun da hesaplaşma sırasında hayatını kaybetti...

Çukur’da dün zamanla yarışın dikkat çektiği ve duygusal sahnelerin etkilediği bir bölüm ekranlara geldi. Sena yaşam mücadelesi verirken, Yamaç da onu bulmak için zamanla yarıştı. Ancak Yüzüklü'nün şoke edici hamlesi sonucu Sena hayatını kaybederken, Yamaç ile Mahsun arasındaki yüzleşmede de kaybeden Mahsun oldu.

SENA YAMAÇ’IN GÖZLERİ ÖNÜNDE BOĞULDU





Sena'yı evden kaçırdığını söyleyen Yüzüklü'nün son hamlesi, ekran başındakileri soluksuz bıraktı. Sena'yı su dolu bir akvaryumun içine kapatan Yüzüklü, Yamaç ve Mahsun'u da oyununun içine çekti. Sena Yamaç’ı akvaryumun içerisinden kurtaramadı…

MAHSUN İLE YAMAÇ ÖLÜMÜNE HESAPLAŞTI





Yamaç ile Mahsun’un hesaplaşmasında sonuç ölüm oldu. Mahsun'u sürükleyerek onunla birlikte aşağı atladı. Nefeslerin tutulduğu bu dakikalarda ekran başındakiler, ikiliye ne olduğunu merak ederken ilk düşenin Mahsun olduğu ve hayatını kaybettiği görüldü. Yamaç, yaşadığı travmanın etkisiyle Çukur'u terk etmeyi düşünürken İdris ve Meliha'nın geçmişinden gelen bir fotoğraf karesi, akıllarda büyük soru işareti yarattı.