Daily Mail açıkladı: Love Island’a Türk oyuncu dahil oldu

İngiliz Daily Mail gazetesi, ülkenin en çok izlenen flört yarışması 'Aşk Adası' (Love Island) programına bir Türk oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu (26), İngiltere’de yayınlanan ‘Love Island’ (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil oluyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Londra-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu, 6 Haziran’da villaya ayak basacak.

Geçen sezon ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisinde rol alan Ekin Su için “Villada herkes bu yaz onun peşinden koşacak” yorumu yapıldı.

The Sun Scottish gazetesi de ‘Türk Lokumu’ başlıklı haberinde “Love Island, oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu ile sözleşme imzaladı” diye yazdı.

Ekin Su’nun Instagram’da 346 bin takipçisi var.

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