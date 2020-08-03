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Daria Kyryliuk kimdir? Ünlü model Daria Kyryliuk nereli ve kaç yaşında?
Daria Kyryliuk kimdir? Ünlü model Daria Kyryliuk nereli ve kaç yaşında?
Çeşme'de gerçekleşen darp olayı iddiası sonrasında Daria Kyryliuk'un adı gündemde kendine yer buldu. Genç ve güzel mankenini hayat hikayesi merak ediliyor. İşte Daria Kyryliuk kimdir sorusunun cevabı...
Magazin 3 Ağustos 2020 - 12:40

Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Daria Kyryliuk’e araların da Şeyma Subaşı’nın da bulunduğu pek çok kişiden destek geldi. İşte hayat hikayesi…

DARİA KYRYLİUK KİMDİR?

Başarılı model Daria Kyrliuk 8 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken ilk çekimini gerçekleştirdi. Amerika’da yaşamaya başladığında profesyonel modellik kariyerine imza attı. Los Angeles’ta bir ajans buldu, çalışma vizesi için başvurdu. 18 yaşında modellik yapmaya başlamasına rağmen 4 yılda birçok yerde podyuma çıktı. İç mimarlık eğitimi gören Daria Kyryliuk eğitimini devam ettirmeyi planlıyor.

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