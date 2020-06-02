Delisin filmi konusu ne? Delisin filminin oyuncu kadrosu…

Türk Sineması’nın bir dönem oldukça ilgi gören duygusal komedilerinden ‘Delisin’ filminde İstanbul’da doğup büyüyen oğlu Ferit’in babasının memleketine gelerek, kendisine bırakılan mirası araması sırasında amcasının kızı Alev ile tanışır. İkili kısa zamanda birbirlerine âşık olur. İşte Delisin filmi konusu ve oyuncuları…

DELİSİN FİLMİ KONUSU

Film, Yunus Efendi'nin ardında bıraktığı mirasın aranma sürecini konu eder. Yunus, bütün mal varlığını gayri-resmi oğlu Ferit'e bırakmak ister. Bunun için bütün malını mülkünü satıp, tahvile çevirir. Senetleri de kimsenin bilmediği bir yere gizler. Fakat sakladığı yeri kimselere söyleyemeden vefat eder.

Kasabaya yeni gelen Ferit Mümtaz Efendi'nin yanında fotoğrafçı olarak çalışmaya başlar. Bu sırada amcasının kızı Alev ile tanışır. İkili kısa zamanda birbirlerine âşık olur. Fakat mirasın peşinde olan Yunus'un kardeşleri, ikilinin bir araya gelmelerine mani olurlar. Bu arada her yerde de senetleri aramaktadırlar. Ancak senetler ummadıkları bir yerden çıkacaktır.

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI

Delisin filmi oyuncu kadrosunda; Necla Nazır, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Hulusi Kentmen, İhsan Yüce, Ali Şen Türk sinemasının önde gelen isimleri yer alıyor.