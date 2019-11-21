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Demet Akalın Masterchef Kıvanç’a ateş püskürdü
Demet Akalın Masterchef Kıvanç’a ateş püskürdü
Popçu Demet Akalın, Masterchef Türkiye yarışmasındaki Kıvanç'a ateş püskürdü. 
Magazin 21 Kasım 2019 - 11:07

“MasterChef Türkiye” yarışmasının sıkı takipçilerinden birisi de popçu Demet Akalın… Programı izlerken sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan ve yaşanılanları yorumlayan Akalın, 50. bölümdeki gerilime dahil oldu. Oyunu kaybeden mavi takımın yarışmacıları Kıvanç Ermiş ve Yasin Obuz arasındaki tartışmaya dahil olan Akalın, Kıvanç’ın Yasin’e ‘Pilavcıya bak’ demesine ateş püskürdü.

Akalın tartışma anlarında çektiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı ve “Pilavcılara laf mı söyledi bu? Nusret de kasaptı!!! Saygısız sensin!” dedi.

Demet Akalın’ın Kıvanç’a sinirlendiği anda Alican’ın fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.

Masterchef Kıvanç

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