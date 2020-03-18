Demet Şener corona virüsüne karşı tüm tedbirleri aldı

Demet Şener Küpeli, önceki gün Yeniköy'de manav alışverişini yaparken görüntülendi. Corono virüsü nedeniyle evden çıkmadığını söyleyen Şener, “Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyorum. Evdeyiz, süreci evde geçiriyoruz” diye konuştu.

Açık havada dahi yürüyüş yapmadığını söyleyen ünlü isim, “Evde ekstra bir önlem almadık. Uzmanların söylediklerini ve Sağlık Bakanı’nı dinliyoruz. Tüm dünya işin duacıyız, bu salgının bir an önce gitmesi için” dedi ve sebze-meyve alışverişine devam etti.

ESKİ EŞİ İLE NEREDEYSE PİŞTİ OLUYORDU

Demet Şener'in mutfak alışverişini yaptığı sırada eski eşi İbrahim Kutluay ise Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Çay keyfi yaptığı görülen eski milli basketbolcu,”Hijyene çok dikkat ediyoruz, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Her türlü tedbiri alıyoruz” şeklinde konuştu.