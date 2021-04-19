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Deniz Baysal Yurtçu da corona virüse yakalandı

TRT 1'de izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu'nun corona virüs testi pozitif çıktı.

Güncellenme: 14:11, 19/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Deniz Baysal Yurtçu da corona virüse yakalandı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın konu alındığı TRT dizisi Teşkilat’ta corona virüs şoku yaşanıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu corona virüse yakalandı. Sette paniğe neden olan bu gelişme sonrası tüm ekibe bir kez daha test yapıldığı öğrenildi.

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezunu olan Deniz Baysal Yurtçu İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuğa başlayan Baysal, Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçti.

Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol alan Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

DİZİ MİT’İ ANLATIYOR 

Oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alan dizinin çekimleri Ankara’da gerçekleştiriliyor.

MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluştuğu dizinin ilk bölümü 7 Mart pazar günü yayınlanmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:44,