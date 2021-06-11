Deniz Uğur ile Erdinç Gülener evlendi

Oyuncu Deniz Uğur, bir hafta önce yaptığı açıklamada uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Erdinç Gülener ile evleneceğini açıklamıştı.. Çift, dün Gökçeada’da düzenlenen sade bir tören ile evlendi.

Deniz Uğur beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken Erdinç Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydi.

Deniz Uğur, nikâh sonrası sosyal medya hesabından mutlu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

“DENİZ’İN NE YAPACAĞINI GÖZÜNDEN ANLIYORUM”

4 yıl önce ‘Bir Deli Sevda’ dizisinde Deniz Uğur’la rol alan Erdinç Gülener, o dönem verdiği röportajda “Mesela biz Deniz’le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz’in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“Günümüz şartlarında ‘Bir Deli Sevda’ yaşamak mümkün mü sizce?” sorusuna ise Gülener, “Tabii ki mümkün. Sevda, aşk her zaman var. İlişkilerde biraz yıpranmış olabiliriz ama hâlâ delice sevdalar var ve bir yerlerde yaşanıyor, biliyorum.” derken Deniz Uğur ise, “Sevdanın her türü delicedir. Aşk dediğimiz şey çok mantıklı bir şey değil. Seçerek, ölçüp biçerek düşünerek karar veremezsin o duyguya. Zaman içinde tecrübe kazandıkça belki bu duyguyu dizginlemeyi öğreniyoruz. Daha mantıklı seçimler yapabiliyoruz. Ama bu da bir tercih” yanıtını vermişti.