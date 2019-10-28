Doğa aşığı Kadir Doğulu

Her fırsatta kendisini doğanın kucağına atan ve bu sevgisine eşi Neslihan Atagül'ü de dahil eden oyuncu Kadir Doğulu, yine kural bozmadı.

Tam bir doğa ve kamp tutkunu olan Kadir Doğulu lüks otellere gitmek yerine doğa tatilini tercih eden isimlerden… Eşiyle birlikte Eylül ayında Karadeniz taraflarına giderek burada kamp kuran Kadir Doğulu, fırsat buldukça kendisini doğa ananın huzurlu kollarına bırakıyor.

KÖPEKLERİNİ DE YANINA ALDI

Hafta sonu için yine benzer bir kamp kaçamağı gerçekleştiren Kadir Doğulu, yanına köpeklerini de aldığı bu rahatlatıcı gezintiye dair fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaştığı karelerden kampına köpeklerini de götürdüğü anlaşılan Doğulu’nun bu fotoğrafları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.