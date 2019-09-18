Doğa Rutkay: “İkizlerimi ayakları yere sağlam basan özgür ve cesur bireyler olarak büyütüyorum”

Doğa Rutkay, bebeklerin ileride kendi ayaklarının üzerinde durabilmelerinin en iyi yolunun onları dış dünya ile tanıştırıp, keşfetmelerine izin vermek olduğunu ifade ettiği videosunda, ikizleri Piraye ve Rutkay'a nasıl yaklaştığını anlattı. Rutkay, “Her iki bebeğimin de farklı bireyler olduğunun bilincinde bir anne olarak, ikisini de ayrı ayrı hayata hazırlıyorum. Onlara paylaşmayı öğretiyorum. Ancak bunu yaparken onlara bir şeyi dayatarak baskı yapmıyorum, tam aksine onları özgür bırakıyorum. Su akar yolunu bulur derler, ben de onların kendi yollarını bulmalarını sağlamak istiyorum” dedi. Videoda ikizlerini bir şeylerden sakınarak ya da korkutarak değil onları gözetim altında tutarak büyüttüğünü dile getiren Rutkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onlara düşmenin de normal bir şey olduğunu ve düştükleri zaman kendi kendilerine kalkabileceklerini anlatıyorum. Önlerindeki engelleri kaldırmak yerine onlara engelleri aşmayı öğretiyorum. Bir fanusun içine kapatarak değil; doğanın bütün duygularını hissedebilecekleri şekilde, daha az kontrollü ve köydeki bebekler gibi büyütmeye çalışıyorum. Amacım onların ayakları yere sağlam basan, özgür ve cesur bireyler olmalarını sağlamak için onlara cesaret vermek” ifadelerini kullandı.