Ebru Şallı, yeniden anne olmak istiyor

Güzel manken Ebru Şallı, geçtiğimiz aylarda bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda gelin Şallı'nın şu sıralar anne olmak istediği konuşuluyor.

Eski manken ve model Ebru Şallı, önceki ay iş insanı Uğur Akkuş Çırağan Sarayı’nda, gerçekleşen görkemli bir düğün ile hayatını birleştirmişti. Çiçeği burnunda olan Şallı, şu sıralar yakın çevresine hamile kalmak istediğini ve çocuklarının bir kardeş istediğini belirtti. Şallı’nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile birlikteliğinden Pars ve Beren adında iki oğlu bulunuyor

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞTI

Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı “Evlilik sözleşmesi imzaladınız mı?” sorusuna ilginç bir cevap verdi. Şallı “Benim tarafımdan bir sözleşme olmadı, ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Size ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme” diyerek gülümsedi.

