Ebru Yaşar’ın Jennifer Lopez yüzüğü dikkatlerden kaçmadı

'En Güzel Yenilgim' ile müzik dünyasında fırtınalar koparan Ebru Yaşar, yeni şarkısının klibi ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta hayranlarının beğenisine sunduğu yeni şarkısı ile kısa sürede bir çok müzik platformunda en çok dinlenen parçalar arasına girmeyi başaran Ebru Yaşar, Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekilen klipteki performans ile olduğu kadar kullandığı aksesuarlarla da göz doldurdu.

EBRU YAŞAR’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ



Klipte eşinin hediyesi bilekliğini bir an olsun kolundan çıkarmayan Yaşar, taktığı yüzüklerle de dikkat çekti. Aynısı Jennifer Lopez’de de bulunan yüzüğü ile klibinde tam anlamıyla gövde gösterisi yapan Ebru Yaşar, zarafeti ile birleştirdiği göz kamaştırıcı mücevherleriyle ”En Güzel Yenilgim’i farklı bir boyuta taşıdı.



“PIRLANTAMI KENDİM ALDIM”



Lopez yüzüğünü fark eden hayranlarına ”Pırlantamı kendim aldım” yanıtını vererek ”Tek taşımı kendim aldım” deyimine de nazire yapan Ebru Yaşar, yüzüğün değeriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.