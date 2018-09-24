Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ebru Yaşar’ın Jennifer Lopez yüzüğü dikkatlerden kaçmadı
Ebru Yaşar’ın Jennifer Lopez yüzüğü dikkatlerden kaçmadı
'En Güzel Yenilgim' ile müzik dünyasında fırtınalar koparan Ebru Yaşar, yeni şarkısının klibi ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Magazin 24 Eylül 2018 - 12:26

Geçtiğimiz hafta hayranlarının beğenisine sunduğu yeni şarkısı ile kısa sürede bir çok müzik platformunda en çok dinlenen parçalar arasına girmeyi başaran Ebru Yaşar, Gülşen Aybaba yönetmenliğinde çekilen klipteki performans ile olduğu kadar kullandığı aksesuarlarla da göz doldurdu.

EBRU YAŞAR’DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Klipte eşinin hediyesi bilekliğini bir an olsun kolundan çıkarmayan Yaşar, taktığı yüzüklerle de dikkat çekti. Aynısı Jennifer Lopez’de de bulunan yüzüğü ile klibinde tam anlamıyla gövde gösterisi yapan Ebru Yaşar, zarafeti ile birleştirdiği göz kamaştırıcı mücevherleriyle ”En Güzel Yenilgim’i farklı bir boyuta taşıdı.
ebruyasar
“PIRLANTAMI KENDİM ALDIM”

Lopez yüzüğünü fark eden hayranlarına ”Pırlantamı kendim aldım” yanıtını vererek ”Tek taşımı kendim aldım” deyimine de nazire yapan Ebru Yaşar, yüzüğün değeriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Jennifer Lopez'in 49'uncu doğum gününde parmağına taktığı 835 bin TL'lik panter kafası…

Jennifer Lopez'in 49'uncu doğum gününde parmağına taktığı 835 bin TL'lik panter kafası…

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler