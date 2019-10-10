Ecem Karaağaç kimdir? Ecem Karaağaç kaç yaşında?

İlk olarak Göz6 yarışması ve ardından Survivor 2018'de ekran önüne çıkan Ecem Karaağaç, farklı spor dallarıyla uğraşıyor. Peki Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? İşte bilinmeyenleri…

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise 3. Sınıfta Amerika'ya giden Karaağaç, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ecem Karaağaç, Futbol oynuyor, fitness ile uğraşıyor, boks yapıyor. 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynamış. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücüymüş. Okçuluk ve binicilik yapıyor. Bunları da hobi olarak değil ileri düzeyde yapıyor. Karaağaç 1,74 cm boyunda ve 60 kilogram.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.