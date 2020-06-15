Ecem Karavus kimdir? Ecem Karavus nereli ve kaç yaşında?

Ecem Karavus, 1989 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşayan Ecem Karavus hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ecem Karavus nereli ve kaç yaşında?

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Alis karakteriyle tanınmaya başlayan Ecem Karavus hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ecem Karavus kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ECEM KARAVUS KİMDİR?

Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. Daha sonra ailesiyle Antalya’ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı kazanıp yeniden İstanbul’a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşamış; Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ecem Karavus, 1.70 metre boyunda ve Koç burcudur.

Ecem Karavus'un rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Hayati ve Diğerleri (Filiz) (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Dilruba) (Sinema Filmi)

2016 – Bayram Abi (Sinem) (Sinema Fimi)

2014-2015 – Alın Yazım (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – 9on (Sibel) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Pis Yedili (Alis) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Mary) (TV Dizisi)