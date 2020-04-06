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Edvina Sponzo uyarılara kulak asmıyor
Edvina Sponzo uyarılara kulak asmıyor
İbrahim Kutluay ile birliktelik yaşayan sosyetik güzel Edvina Sponza, sokağa çıkılmaması yönündeki uyarılara kulak asmıyor.
Emre ÇEVİK
Magazin 6 Nisan 2020 - 10:32

Uzmanlar, corona virüsü salgınını durdurmak için ısrarla sokağa çıkılmaması yönünde çağrı yapıyor. Ancak, bu çağrıları ısrarla dinlemeyen isimler de var… O isimlerden birisi eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte olan Edvina Sponza…

Sosyetik isim, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yıllardır oturduğu semtinde yürüyüşe çıkan Sponza, havanın iyi olduğu her günü sevgilisi Kutluay ile dışarıda değerlendiriyor. Sponza, yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen muhabirleri görmezden geldi.

Kulağındaki telefonu ile hararetli bir konuşma yapan Sponza, yürüyüşüne devam etti.

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