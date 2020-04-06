Edvina Sponzo uyarılara kulak asmıyor

Uzmanlar, corona virüsü salgınını durdurmak için ısrarla sokağa çıkılmaması yönünde çağrı yapıyor. Ancak, bu çağrıları ısrarla dinlemeyen isimler de var… O isimlerden birisi eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte olan Edvina Sponza…

Sosyetik isim, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yıllardır oturduğu semtinde yürüyüşe çıkan Sponza, havanın iyi olduğu her günü sevgilisi Kutluay ile dışarıda değerlendiriyor. Sponza, yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen muhabirleri görmezden geldi.

Kulağındaki telefonu ile hararetli bir konuşma yapan Sponza, yürüyüşüne devam etti.