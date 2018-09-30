Emel Müftüoğlu, Ziynet Sali’nin göğüs frikiğini paylaştı

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, meslektaşı Ziynet Sali'nin de içlerinde olduğu bir arkadaş grubu fotoğrafı paylaştı, ancak Müftüoğlu kareyi paylaşırken Sali'nin göğüs frikiğini paylaşmış oldu.

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Emel Müftüoğlu, Ziynet Sali ve yakın arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş selfielerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak takipçileri kısa bir süre sonra fotoğraftaki frikiği fark etti. Ziynet Sali’nin görüntüsü konusunda uyarılan Müftüoğlu frikiği kalp emojisi ile kapatarak yeniden yükledi. Ziynet Sali geçen günlerde; “Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum.Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum” şeklinde yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.