Emina Jahoviç ve Saadettin Saran hakkında yeni iddia!

Mustafa Sandal'ın boşandığı eşi Emina Jahoviç ve aşk yaşadığı konuşulan iş adamı Saadettin Saran'ın, taş ev yaptırmak için gittiği Çanakkale'de kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü çıkardıkları gerekçesiyle şikayet edildiği iddia edildi.

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Sırp şarkıcı Emina Jahovic’in Mustafa Sandal’la yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Saadettin Saran’la aşk yaşamaya başladığı ileri sürülmüştü. İki taraf da aşk dedikoduları karşısında sessizliğini korurken bugün ulusal bir kanalda yayınlanan magazin programında, Emina Jahovic – Saadettin Saran ilişkisine dair bomba bir iddia daha gündeme geldi.

ŞİKAYET EDİLDİLER

Magazin kulisleirnde konuşulan iddiaya göre, Emina Jahovic ve Saadettin Saran, Çanakkale Asos’ta kaldıkları bir otel odasında fazla gürültü yaptıkları için şikayet edildi. İddiaların sahibi ise çiftin yan odasında kalan başka bir müşteri gösterildi.