Enes Batur kimdir? YouTuber Enes Batur’un merak edilenleri…

Antalya’da doğan Enes Batur, Hayatını anlattığı Hayal mi Gerçek mi? filmiyle gündemde. Haberimizden Enes Batur’un tüm merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

SEVGİLİSİ MAKYAJ VİDEOLARI ÇEKEN BAŞAR KARAHAN…

Enes Batur, uzun süredir kendisi gibi Youtube videoları çeken Başar Karahan ile birlikte. Makyaj videoları çeken Başak Karahan, sinema televizyon bölümünde okuyor.

