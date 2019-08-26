Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Erkan Kolçak Köstendil İngiltere’de Manchester City antrenmanına katıldı
Erkan Kolçak Köstendil İngiltere’de Manchester City antrenmanına katıldı
Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Manchester City'de forma giyen futbolcu İlkay Gündoğan'ın misafiri olarak İngiltere'ye gitti. Köstendil burada Manchester City antrenmanına katıldı...
Magazin 26 Ağustos 2019 - 11:35

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City – Tottenham maçı için, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi oyuncu Cansu Tosun’u İngiltere’ye davet etti. 2-2 biten maçı seyreden ünlü isimler, ertesi gün ise Manchester City’nin antrenmanına katıldı.
City'nin antrenmanına çıkan ve kaleye geçen Köstendil, İlkay'ın şutlarını önlemeye çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşların bu anları ise takımın kanalında yayınlandı ve ikili birlikte röportaj verdi.

Son güncelleme: 14:06 - 26.08.2019
Etiketler