Erkan Kolçak Köstendil İngiltere’de Manchester City antrenmanına katıldı

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City – Tottenham maçı için, oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve eşi oyuncu Cansu Tosun’u İngiltere’ye davet etti. 2-2 biten maçı seyreden ünlü isimler, ertesi gün ise Manchester City’nin antrenmanına katıldı.

City'nin antrenmanına çıkan ve kaleye geçen Köstendil, İlkay'ın şutlarını önlemeye çalışırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşların bu anları ise takımın kanalında yayınlandı ve ikili birlikte röportaj verdi.