Can aşkını herkese ilan ediyor!Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragmanı yayında!

Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; Sanem, Can'ın evlilik sözünden annesine söz ediyor. Can da Fabri'ye sevgili olduklarını söyleyip yumruk atıyor. Cey Cey Sanem'i nazardan korumak için ona kocaman bir nazar boncuğu alıyor. Emre ile Osman Leyla için geriliyor. Can, Sanem'i elinden tutup ajansın ortasında aşkını ilan ediyor. İşte Erkenci Kuş 25. yeni bölüm fragmanı...

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ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ



ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 25. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Ajansta Sanem Can aşkı konuşulmaya başlar. Sanem iş yerindeki yükselişinin ilişkilerine bağlanmasından rahatsızdır. Can ile konuşup önce iş bileğinin hakkı ile aldığını herkese göstermek ister. Sonra önce ailesine sonra herkese aşklarını gösterecektir

Leyla ile Emre arasında yakınlaşma devam eder. El ele göz göze haldeler. Ama Leyla da yakalanma korkusu içindedir.

Sanem ile Can'ın da durumu farklı değildir. Ayhan Sanem'i arayıp mahallede Can ile Sanem'in görüldüğünü ve annesi ile babasının da haberinin olduğunu söylüyor. Mahallenin çalkalandığını öğrenen Sanem panik oluyor. Can durumu çok rahat karşılıyor. Sanem onların mahallesinin sevgililiği kabul etmeyeceğini anlatıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

SANEM İLE LEYLA ZOR DURUMDA

Sanem ve Leyla Menkıbe Hanım'ın kızlarını koruyan tavrına karşı hiçbir şey diyemiyor. Kızlarının ona asla yalan söylemeyeceğini anlatıyor. Babaları da Sanem ile Leyla'ya güvendiğini söylüyor ama patronlarının mahalleye gelmemesini rica ediyor. Sanem ile Leyla mahallelinin dedikoduları yüzünden anne babalarına söylemeyeceklerinin farkındalar. Dikkatli olmak için birbirlerini uyarıyorlar.

Aylin, Can'a zarar vermek için Sanem ile olan ilişkilerini kullanıyor. Gazeteden bir tanıdığını arayarak Can Divit'in aşk hayatı ile ilgili bir haber geçeceğini söylüyor. Haberin ertesi güne yayınlanacağını da öğreniyor.

CAN SANEM AŞKI GAZETELERDE

Sanem ile Can'ın aşkı gazetelere manşet olur. Can haberi Emre'den duyar. Haberin çıkışıyla ajanstaki dedikodular had safaya çıkar. Cey Cey'in tüm engellemelerine rağmen herkes bağıra bağıra haberi okur. ey Cey herkes haberi alınca büyük rahatlama yaşar. Artık sır saklama zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

SANEM AŞKINA SAHİP ÇIKIYOR

Sanem'in ilk hamlesi ailesinden haberi saklamak olur. Ama çoktan Menkıbe Hanım haberi görmüştür. Hatta babasının da haberi vardır. Sanem'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Aşkına sahip çıkmaya karar verir. Bu tavrı Can'ı bile şaşırtır.

Ayrıca Sanem aşklarının ortaya çıkmasıyla ajanstan ayrılmak ister. Can, Sanem'in bu kararına şiddetle karşı çıkar.