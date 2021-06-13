Eski arkadaşından Meghan Markle’ın aşk hayatı ile ilgili itiraf

Lizzie Cundy, Grazia’ya yaptığı açıklamada “Meghan Londra’yı sevdiğini ve bir İngiliz erkek arkadaşı sevebileceğini söyledi, bu yüzden kimin uygun olabileceğini bulmak için telefonuma baktım. Ona bir erkek arkadaş bulmaya çalıştım” derken İngiliz futbolcu Ashley Cole’un pek istekli olmadığını da sözlerine ekledi: “Ashley Cole o kadar hevesli değildi; ama onun fikrini değiştirmeye çalıştım.”

Cole’un ilgisizliğine rağmen Cundy, Harry’nin 2013’te bir partide tanıştığı eski televizyon yıldızına neden aşık olduğunu görebildiğini de söylüyor: “Enerji dolu. Hemen evde hissetmeni sağlıyor ve karşısındaki insanı tüm hayatı boyunca tanıyormuş gibi hissettiriyor. Harry’nin ona neden aşık olduğunu anlayabiliyorum.”

Harry ve Markle çifti, geçtiğimiz hafta ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyururken, kızları için seçtikleri isimle kraliyet ailesinde yeni bir gerginliğe daha neden oldular.

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