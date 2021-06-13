İsim skandalı büyüyor: Kraliçe sessizliğini bozdu

Kraliçe, Kraliyet ailesinin uzun zamandır benimsediği “hiçbir zaman şikayet etmeyin, asla açıklama yapmayın” mottosuyla hareket ederken, Sussex çiftinin açıklamalarından sonra bu geleneği kırarak harekete geçti.

Majesteleri, saray mensuplarına özel konuşmaları ve diğer kıdemli Kraliyet ailesi üyelerinin konuşmaları yanlış bir şekilde yer alıyorsa, bu ifadelerin düzeltilmesi talimatını verdi. Bu beklenmedik hareketin nedeni olarak da Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin medyaya yaptığı açıklamalar görülüyor. Kraliçe’nin bu hamlesi, Sussex çiftinin kızları için seçtikleri isim konusundaki tartışmadan hemen sonra gelmesi de dikkat çekti.

İSİM KRİZİ: KRALİÇE’DEN İZİN ALDILAR MI?

Harry ve Meghan yeni doğan kızları için Kraliçe’nin çocukluğundan kalan ve eşi Prens Philip tarafından söylenen Lilibet ismini verdiklerini açıklamışlardı. Çifte yakın kaynakların ABD merkezli gazetelere, çiftin bu ismi kullanmak için izin istediklerini açıklamalarıyla Kraliyet ailesi içinde de karışıklıklar başladı.

BBC’de yer alan habere göre; Kraliyet mensubu, Harry ve büyükannesi arasındaki konuşmayı sormak değil, anlatmak olarak niteledi. Harry ve Meghan bu haberlere öfkeyle tepki gösterdiler ve “yanlış ve karalayıcı” olarak tanımladıkları BBC hikayesine itiraz etmeleri için avukatlarına talimat verdiler.

Çiftin sözcüsü şunları söyledi: “Dük, duyurudan önce ailesiyle konuştu. Aslında, büyükannesi aradığı ilk aile üyesiydi. Bu konuşma sırasında, Lilibet’in onuruna isim verme umutlarını paylaştı. Destekleyici olmasaydı, adı kullanmazlardı.”

SARAY REDDETTİ

Harry ve Meghan’ın arkadaşları gazetecilere Kraliçe’nin bir video görüşmesi üzerinden Lilibet ile tanıştırıldığını öne sürdüler. Ancak bu iddialar sarayı biraz daha kızdırmış olacak ki; saraydan bir kaynak görüntülü görüşmenin yapılmadığı belirterek şunları söyledi: “Sussexlerin arkadaşları, gazetecilere Kraliçe’nin söyledikleri hakkında yanıltıcı bilgiler vermiş gibi görünüyor.”

Sussex çiftinin kızlarının ismiyle ilgili çıkan iddialar, kısa sürede tüm gazetelere yansıdı.

Kraliçe son olarak geçtiğimiz günlerde G7 Zirvesi kapsamında bir resepsiyona ev sahipliği yaparken görüntülendi. Kılıçla pasta kesmeye çalışan ve gülümseyerek liderleri ağırlayan Kraliçe, son zamanlarda sık sık skandallar yaratan Sussex çiftini arkasında bırakarak görevlerini yerine getirdi.

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