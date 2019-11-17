Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Altan'a verilen 50 milyon liranın izi Sevda'ya dayanıyor, Hızır bu gerçeği öğreniyor. Hızır, Sevda ile Altan'ın planının ayrıntılarını öğrenmek için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. SON BÖLÜM İZLE

Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır’ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz’ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır.

Sadece Hızır’ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda’yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz.

Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan’ın da gücüne güç katmıştır.

İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır’ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.