Esra Erol’un sunduğu programa küfür damga vurdu

Bir süre önce canlı yayında corona virüsü şoku yaşayan Esra Erol, şimdi de konuğunun kadrajdan çıktıktan sonra ettiği küfürle gündeme geldi.

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında geçtiğimiz günlerde korona virüs şoku yaşayan Esra Erol’un programına katılan bir konuğun küfür etmesi canlı yayında şok etkisi yaşattı.

İZLEYİCİLER TARAFINDAN KÜFÜR DUYULDU

Doğuma günler kala karısının eski sevgilisi ile kaçtığını iddia eden bir kişiyi yayına çıkaran Esral Erol, söz konusu şahsı bir süre dinledikten sonra yarın devam edeceklerini söyledi.Bu sırada bir hışımla yerinden kalkan ve kulise doğru giden şahıs görüntüden çıktıktan sonra “S… gidin” diyerek küfür etti. Reji o anlarda sesi yayından almayı unutunca küfür izleyiciler tarafından duyuldu.