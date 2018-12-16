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Ezgi Mola arabasını kaybetti, Enis Arıkan o anları aktardı!
Ezgi Mola arabasını kaybetti, Enis Arıkan o anları aktardı!
Oyuncu Ezgi Mola arabasını kaybetti, arama macerasını yakın arkadaşı Enis Arıkan sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 16 Aralık 2018 - 11:48

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kısa sürede yüklediği fotoğraflar ve videolarla fenomen haline gelen oyuncu Enis Arıkan, oyuncu meslektaşı Ezgi Mola ile çektiği videolarla beğeni topluyor. Yakın arkadaş olan ikili vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu birlikte geçirirken katıldıkları etkinliklere ve projelere dair paylaşımlar yapmaktan da geri durmuyor. Son olarak yer aldıkları projeden yapımcıların izin verdiği ölçüde görüntü paylaşan Enis Arıkan, çalışma sonrasında yaşanan bir gelişmeyi de takipçileriyle paylaştı. AVM otoparkında aracını çektiği yeri hatırlayamayan arkadaşı Ezgi Mola ile onun aracını arayan Arıkan o anları takipçileriyle paylaştı.

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