Fahriye Evcen: Bizimkisi bir aşk hikayesi

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Evcen'in "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştüğü gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2017’de nikâh masasına oturmalarının ardından 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına aldı.

Karan, en çok ilgi gören ünlü çocuklarından biri olarak her sosyal medya paylaşımında binlerce beğeni aldı.

34 yaşındaki Fahriye Evcen, oğlu Karan ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Evcen’in “Bizimkisi bir aşk hikayesi” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede bir milyondan fazla beğeni ve yorum aldı.

Karan’ın reklam filminde oynaması için Evcen ve Özçivit çiftine 1 milyon liralık teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Çift geçen günlerde çocuklarının herhangi bir reklam filminde oynamayacağını söylemişti.