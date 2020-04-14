Fahriye Evcen: Daha önce bu kadar anlamlı…

Ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabından evde kal çağrısı yapan oyuncu Fahriye Evcen oğlu Karan’ın doğum gününü yine sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla kutladı. Kameraya sırtı dönük bir şekilde verdiği pozunun altına Evcen şunları yazdı:

“Karan’ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım… Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandiğinda, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin.. Kalbimm.. Hep iyi ol Karan’ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım… Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum.. İyi ki. Annen”