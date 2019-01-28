O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür kimdir? İşte O Ses Türkiye şampiyonluğunu getiren performans!

O Ses Türkiye birincisi Ferat Üngür kimdir? İşte O Ses Türkiye şampiyonluğunu getiren performans!

Ferat Üngür kimdir? Aylar süren mücadelenin ardından finalistler final için en iyi performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye'nin şampiyonu Ferat Üngür oldu. Murat Boz'un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon oldu. Murat Boz'un daha ilk performansta finale kalır dediği Ferat Üngür birinci oldu ve kehanet tuttu. Peki Ferat Üngür kimdir?

Ferat Üngür kimdir? Aylar süren mücadelenin ardından finalistler final için en iyi performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye’nin şampiyonu Ferat Üngür oldu. Murat Boz’un takımında yer alan Ferat Üngür şampiyon oldu. Murat Boz’un daha ilk performansta finale kalır dediği Ferat Üngür birinci oldu ve kehanet tuttu. Peki Ferat Üngür kimdir?

İLK ÇIKTIĞINDA TÜM JÜRİ ETKİLENMİŞTİ

Ferat Üngür O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği ‘Zülfü Kaküllerin Amber Misali’ ile jüriyi büyülemeyi başarmıştı. Dört jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı’nın isteği üzerine ‘Islak Islak’ şarkısını da söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise’nin takımına katmak için yarıştığı Ferat Üngür ise Murat Boz’un takımını seçti ve finale kadar yükseldi.

KEHANET TUTTU

Yarışmaya Dyarbakır’dan katılan Ferat Üngür için Murat Boz, ‘Finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı yorumunu yapmıştı. Ferat Üngör,Murat Boz’u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı.

FERAT ÜNGÜR KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor.

Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı.

O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür’ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer’e benzetildi.

FİNALDE SON 4′ HANGİ İSİMLER KALMIŞTI?

O Ses Türkiye yarışmasının Pazar akşamı ekrana gelen finalinde jüri üyesi Beyazıt Öztürk gözyaşlarını tutamadı. O Ses Türkiye finalinde sahne alan Umut Kaç seslendirdiği Vay Dünya türküsüyle takımında yer aldığı Beyaz’a duygusal anlar yaşattı.



Barış ve Baran Solar

Ferat Üngür

Umut Kaç

Gülce Kahtalı



O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE ÖDÜL ALDI?

O Ses Türkiye Büyük Finali kazanan isme verilecek ödül belli oldu. O Ses Türkiye 2019 şampiyonu Toyota Corolla Hibrit sahibi oldu. Toyoto Corolla Hibrit’in henüz fiyatı tam olarak belli değil.