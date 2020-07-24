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Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile aylar sonra buluştu
Corona virüsü nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğu" notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 09:11

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir Bodrum’daki evinde yaşamını sürdürüyor. Filiz Akın, corona virüsü salgını döneminde oğlu İlker İnanoğlu ile uzun süre görüşemedi.

HASRET GİDERDİLER

Arka Sokaklar’da Engin Başkomiser rolünü canlandıran oyuncu İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı.

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Son güncelleme: 09:12 - 24.07.2020
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