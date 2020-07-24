Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu ile aylar sonra buluştu
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir Bodrum’daki evinde yaşamını sürdürüyor. Filiz Akın, corona virüsü salgını döneminde oğlu İlker İnanoğlu ile uzun süre görüşemedi.
HASRET GİDERDİLER
Arka Sokaklar’da Engin Başkomiser rolünü canlandıran oyuncu İlker İnanoğlu ise aylar sonra annesiyle buluştu. Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anları Instagram hesabından paylaştı. Kavuşmanın mutluluğu yaşayan anne oğul uzun süre birbirlerine sarıldı.