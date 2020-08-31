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Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin
Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin
Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla iki sene önce hayatını kaybeden babasına duyduğu özlemi dile getirdi ve son derece anlamlı ifadelerle onu bir kez daha andı.
Magazin 31 Ağustos 2020 - 08:44

Bundan iki sene önce 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Gökhan Özen burada performans sergilerken 78 yaşındaki makine yüksek mühendesi babası Osman Nuri Özen’in beyin kanaması sonrasında hayatını kaybettiğini öğrenmişti.

Yaşadığı bu acı kaybı yüreğinde tutan Özen, Instagram hesabı üzerinden babasının vefatının ikinci yılında son derece duygusal ve anlamlı satırlar paylaştı.

Sosyal medya hesabından babasının bir fotoğrafını paylaşan Özen şunları yazdı:

“Allah senden razı olsun aslan babam. Tek başına çalıştın, yedirdin okuttun. Boğazımızdan bir lokma haram geçirmedin. İlgini, sevgini, vaktini, bilgini eksik etmedin. Hayvanları sevdin, insanları sevdin, doğayı sevdin. Ardından herkes aynı şeyleri söyledi. Herkese adamlık dersi verdin ve gittin. Seni çok özlüyorum, mekanın cennet olsun”

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