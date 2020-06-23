Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllar sonra aynı poz
Gülşen Bubikoğlu’ndan yıllar sonra aynı poz
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli olarak bilinen Gülşen Bubikoğlu, gençlik yıllarında verdiği bir pozu seneler sonra yeniden verdi.
Magazin 23 Haziran 2020 - 13:42

Bir zamanlar “Yeşilçam’ın en güzel gülen yıldızı” unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada paylaşım yaptı ve gündeme bomba gibi düştü.
Uzun bir süredir kameralardan uzak hayat süren usta oyuncu, güzelliğiyle genç kızlara meydan okumaya devam ediyor. Yıllar önce kırmızı bir gülle poz veren Bubikoğlu, aynı pozu yıllar sonra yeniden verdi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü  ismin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.