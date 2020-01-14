Gwyneth Paltrow cinsel organının kokusunu taşıyan mum satıyor

Gwyneth Paltrow kendi markası Goop üzerinden çıkardığı bir mum çeşidiyle olay oldu. İddialara göre Paltrow, kendi cinsel organının kokusunu taşıdığı iddia edilen bir mum satmaya başladı.

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow yine “yok artık” dedirten bir girişime imza attı. Goop adlı markasıyla bir süredir doğal sağlık ürünleri çıkartıyordu. Paltrow şimdi de kendi vajinası gibi kokan mum satışa çıkardı.

Ambalajında “Vajinam gibi kokuyor” ifadesinin yer aldığı mum 75 dolara (439 TL) satışa çıktyı ve kısa sürede stokları tükendi.

Goop’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, baştan çıkarıcı etkisi bulunan bu mumun kokusu ıtır, bergamot, sedir ağacının bir karışımı. Üstelik yakıldığı ortama özel bir sıcaklık kattığı belirtiliyor.

Paltrow, daha önce de vajina içine sokularak cinsel dağlığa iyi geldiği iddia edilen yeşim yumurtası sattığı için eleştirilmişti. Neyse ki bahsi geçen mumun gerçek bir vajina gibi kokmadığı sadece şakayla başlayan bir fikirmiş.