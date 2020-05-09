Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi? Hababam Sınıfı Askerde konusu ve oyuncu kadrosu…

Yılların unutulmaz eseri Hababam Sınıfı bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak isteyen Deli Bedri bu kez Hababam Sınıfını askere yolluyor. Yakın dönemde çekilen Hababam Sınıfı Askerde filmi nerede çekildi merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türk sinemasının unutulmaz ekolünün yeni versiyonun öğrencileri bu kez askeri eğitim alıyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Hababam Sınıfı Askerde nerede çekildi merak ediliyor. İşte Hababam Sınıfı Asker oyuncuları ve konusu…

HABABAM SINIFI KONUSU

Yılların unutulmaz eseri bir kez daha yeni versiyonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu yaşları iyice ilerlemiş olan Hababam sınıfı öğrencilerinden kurtulmak üzere bir çare arayışında olan okul müdürü Deli Bedri, bir sabah askeri inzibatları dayar kapılarına. Hiçbir şeyin çare olmadığı haytalıklarına askeri disiplin ve kışla hayatı ne kadar etki edecektir? Şimdi mücadele sırası komutanlara gelmiştir. Bu kez de bizimkiler ile diğer tabur arasında olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Üstelik rakip gördükleri karşı taburun tümü kızlardan oluşmaktadır. Rıfat Ilgaz klasiği yeniden izleyicisi ile buluşuyor.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Hülya Avsar – Zehra

Mehmet Ali Erbil – Deli Bedri

Halit Akçatepe – Guduk Necmi

Safak Sezer – Ercument

Memet Ali Alabora – Matkap Emre

Peker Açikalin – Sayko

Cengiz Küçükayvaz – Kotu Kenan

Melih Ekener – Bebe Ruhi

Ceyhun Yilmaz – Portlek

Volkan Severcan

Kerem Alisik

Zihni Göktay

Tuncay Akça