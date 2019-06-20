Hacker konusu ne? Hacker filmi oyuncuları kimler?

Başrolünde Thor karateri ile dünya çapında üne kavuşan Chris Hemsworth'un yer aldığı suç, gerilim, aksiyon türündeki Hacker ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Hacker konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kimler?

Ünlü yönetmen Michael Mann’ın yönettiği 2015 yapımı suç, gerilim, aksiyon filmi ‘Hacker’ Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Peki, Hacker konusu ne? Hacker filminin oyuncuları kimler?

HACKER KONUSU NE?

İzinli olarak salıverilmiş bir suçlu olan Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) Amerikalı ve Çinli partnerleriyle birlikte büyük bir siber suç çetesini Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta'ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstleniyor.

HACKER OYUNCULARI

Filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.