Hadise Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı ‘Güçlü kadın’ mesajı verdi

Ünlü isimler karantina günlerinde ev temizliği ve mutfak lezzetleri konusundaki hünerlerini sergilerken Hadise çok farklı paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Karantinayı sevgilisi ile birlikte geçiren Hadise bu süre zarfında da moda çekiminden fırlamış karelere imza atıyor. Son olarak yeni çekim fotoğraflarını paylaşan Hadise’nin “Güçlü kadınların ‘tutumları’ yoktur. Standartlarımız vardır” notuyla yaptığı paylaşım yüz binlerce beğeni aldı.