Hadise net konuştu: Bundan sonra onlarla birlikte çalışmayacağım

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Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına içtenlikle yanıt veren Hadise, “Sıkıntılar var mı var! Ama onlar benim ailem, profesyonel anlamda devam etmesek de onlar benim canım… Ablama dava açtığım yönündeki haberler yalan! Belki haberler devam etmez dedim ama öyle bir şey yok olamaz. Annemi, babamı rencide edecek bir şey yapmam tabiki de karşınıza çıkıp bir şey yok desem yalan olur ancak özelimi özel tutmaya çalıştığımı da biliyorsunuz. Canımı yakan, geceleri beni uyutmayan olaylar bunlar çok samimi bir şekilde söylüyorum evet sıkıntılar var ancak biz bunları çözeceğiz onlar benim canım onlar benim ailem…” şeklinde konuştu.

ARTIK ÇALIŞMAYACAĞIM

Sorulara cevap verirken gözyaşlarını tutmakta zorlanan Hadise profesyonel anlamda ilişkilerinin bittiğini söylerken “Bundan sonra onlarla birlikte çalışmayacağım” sözlerinin altını çizdi.

VERGİ SORUSUNU YANITLADI

Türkiye’de bulunduğu yıllar içerisinde kazandığı paraları vergi vermemek adına ablası Hülya’nın üzerine yaptığına dair iddialara da açıklık getiren Hadise, “Ben sonuçta bu ülkenin bir sanatçısıyım… Zaten vergi ödemezseniz memurlar kapınıza geliyor. Böyle bir şey yapamazsınız, bu ülkenin sanatçısıyım ve vergisini de ödemem lazım bu kadar basit” yanıtını verdi.

DUDAK SORUSU YANITSIZ KALDI

Son olarak muhabirlerin kısa bir süre önce paylaştığı ve dudaklarının son derece büyük göründüğü fotoğrafı hatırlatmaları üzerine şarkıcı gülümseyerek; “Bizler göz önünde olan isimleriz ve tabi ki zaman zaman minik dokunuşlar gerekebilir, hiç kimse kör değil ve sizler de görüyorsunuzdur ben bir şey demeyeceğim” sözlerini söyledi ve dudaklarını şişirttiğini kabul etti.