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Halil Babür kimdir? Halil Babür nereli ve kaç yaşında?
Halil Babür kimdir? Halil Babür nereli ve kaç yaşında?
Halil Babür, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Tek Türkiye dizisi ile yaşayan Halil Babür hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Halil Babür nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 17 Haziran 2020 - 10:41

Pis Yedili adlı gençlik dizisinde canlandırdığı Trafo (Mert) rolü ile tanınan Halil Babür hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Halil Babür kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

HALİL BABÜR KİMDİR?

Halil Babür, 26 Haziran 1987 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Tek Türkiye dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteriyle yaşamış ancak Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Trafo karakteriyle tanınmaya başlamıştır. Tövbeler Tövbesi, Ömre Bedel, Melekler Korusun, Karadayı ve Çukur dizilerinde rol almıştır.

2009 yılında kurulan “İstanbul Yeni Sahne” adlı tiyatro gurubunun ana kadrosunda yer alan Halil Babür, 1.68 metre boyunda ve Yengeç burcudur.

Halil Babür, Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Trafo karakteriyle tanındı

Halil Babür'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2018-2019 – Çukur (Çiyan/Veysel) (TV Dizisi)
2014 – Karadayı (Doğan) (TV Dizisi)
2011-2014 – Pis Yedili (Trafo/Mert) (TV Dizisi)
2011 – Tövbeler Tövbesi (Bahtiyar'ın Arkadaşı) (TV Dizisi)
2010 – Gitme (Harun) (Sinema Filmi)
2010 – Ömre Bedel (Yaşar) (TV Dizisi)
2009 – Ay Lav Yu (Faruk) (Sinema Filmi)
2008-2009 – Melekler Korusun (Hakan) (TV Dizisi)
2007 – Tek Türkiye (Ferhat) (TV Dizisi)

Son güncelleme: 10:42 - 17.06.2020