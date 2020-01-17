Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında ve aslen nereli?

Bir çok dizi ve filmde başrol olarak karşımıza çıkan Halit Ergenç'in hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizler için derledik. Ekranların yeni dizisi 'Babil'de yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanan usta oyuncunun kaç yaşında ve nereli olduğunu sizler için araştırdık. İşte Halit Ergenç kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtı...

Altın Kelebek ödüllü oyuncu Halit Ergenç hakkındaki tüm detaylar yazımızda. Oyunculuğu ile bir çok kişinin beğenisini kazanan Halit Ergenç’in kaç yalşında, aslen nereli olduğu gibi soruların yanıtını haberimizin detaylarında sizlerle paylaşıyoruz. İşte Halit Ergenç kimdir? sorusunun cevabı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 İstanbul doğumlu Türk dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Halit Ergenç orta öğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989'da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri’nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalışmaları arasında The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor,Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler,Şarkılar Susarsa bulunmaktadır. Tiyatro çalışmalarına ise Bugün Git Yarın Gel,Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla devam eden sanatçının beyazperdede de rol aldığı önemli projeleri bulunmaktadır. Halit Ergenç'in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aşk, Ölümün El Yazısı televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktı, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları, Zerda, Aliye gibi başarılı dizi projeleri izlemiştir.

Televizyon ve sahne çalışmaları dışında program sunuculuğu ve reklam filmlerindeki performanslarıyla da son derece başarılı olan sanatçı, halen dizilerde başarılı bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlı yarışma programını sunarak sunuculuktaki başarısını da ekranlara yansıttı. Sanatçı izlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde de rol almıştır. 2006 senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında Altın Kelebek ödülünü kazanmıştır. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasıdır.

HALİT ERGENÇ’İN YER ALDIĞI DİZİLER

1993-Beni Bul,

1996-Tatlı Kaçıklar,

1996-Kara Melek,

1997-Böyle mi Olacaktı,

1998-Gurbetçiler,

2000-Hiç Yoktan Aşk,

2001-Dedem, Gofret ve Ben,

2002-Kumsaldaki İzler,

2002-Zeybek Ateşi,

2002-Azad,

2002-Zerda,

2003-Baba,

2003-Esir Şehrin İnsanları,

2004-Aliye,

2006-Binbir Gece,

2011-2014 Muhteşem Yüzyıl,

2016-Ali ve Nino,

2016-2018 Vatanım Sensin,

2020-Babil

YER ALDIĞI FİLMLER

2000-Ölümün El Yazısı,

2004-Okul,

2005-The Net 2.0,

Babam ve Oğlum,

2006-Tramvay,

2006-İlk Aşk,

2008-Devrim Arabaları,

2008-Akşamdan Kalma

2009-Acı Aşk,

2010-Dersimiz Atatürk,

2010-Misafir,

2010-Akşamdan Kalma 2,

2012-Akşamdan Kalma 3,

2016-Ali ve Nino

2017-İstanbul Kırmızısı