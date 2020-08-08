Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, evliliklerinin 11. yılını kutladı

Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, dün akşam evliliklerinin 11. yılını kutladı. Arkadaşlarıyla kutlama yapan çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yaptı.

Geçen aylarda ikinci çocukları Han’ı kucaklarına alan sevilen çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 11. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Çifte bu mutlu günlerinde yakın arkadaşı, Şükran Ovalı-Caner Erkin, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Onur Büyüktopçu ve Rıza Koca eşlik etti.

“YAŞADIĞIM HER ŞEY BİN KEZ HELAL OLSUN”

Korel, Halit Ergenç ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla Instagram hesabından paylaştı. Korel paylaşımına şu satırlara yer verdi:

* Canım sevgilim. Seninle geçirdiğim her an. Birlikte yaşadığımız tüm mutluluklar, uğruna döktüğüm her gözyaşı, hayallerimiz, umutlarımız kavgalarımız, korkularımız, inadımız, ve her inadımızın sonunda daha büyük bir sevda ile birbirimizi bulmamız. Yaşadığım her şey bin kez helal olsun sana. Sen de helal et. Allah bize evlatlarımızla sağlıkla ve huzurla uzun yıllar yaşamayı nasip etsin. Seni çok seviyorum. 11. yılımız kutlu olsun.”

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çifti bu günde yalnız bırakmayan isimlerden Şükran Ovalı da Instagram hesabından toplu çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Canlarım bir ömür aşkla geçsin. Şimdiyle kalın… 11. yılınız kutlu olsun” notunu yazdı.