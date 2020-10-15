Halsey’in İstanbul turu devam ediyor

Geçen günlerde Türkiye'ye gelen ABD'li şarkıcı Halsey, İstanbul turuna devam ediyor. Halsey gezdiği yerlerin fotoğraflarını 21,6 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşıyor.

Yüzde 11 oranında Türk DNA’sına sahip olduğunu dile getiren ve Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcı Halsey İstanbul turuna devam ediyor.

Türkiye’ye gelir gelmez ilk işlerinden biri Türk kahvesi içip fal baktırmak olan Halsey, İstanbul gezisinden yeni kareleri “Saçmalama” notuyla yayınladı.

Türk mutfağından lezzetler denemeyi ihmal etmeyen 26 yaşındaki şarkıcı, sabahları serpme kahvaltı yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA’sına sahip olduğunu açıklamıştı.

Macaristan asıllı yıldız, geçen günlerde de Twitter hesabından, “Herkes sakin olsun lütfen” mesajını yayınlamış ve bu paylaşımıyla Türkiye’ye geldiği ortaya çıkmıştı.