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Haluk Levent’ten şehitlere büyük vefa
Haluk Levent’ten şehitlere büyük vefa
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, '1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu' projesine 15 adet su kuyusu bağışında bulunarak destek oldu.
Yaşar ANTER
Magazin 30 Eylül 2020 - 12:29

Türkiye genelinde yaptığı yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, Afrika ülkelerine su kuyusu bağışında bulundu. Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı olan Haluk Levent’i İstanbul’daki dernek binasında ziyaret eden Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın sanatçıya  proje hakkında bilgi verdi.

15 SU KUYUSU BAĞIŞLADI

Görüşme sonunda Haluk Levent devam eden vefa kampanyasına Afrika ülkeleri arasındaki  Kamerun, Benin ve Togo’da inşa edilmek üzere 15 adet su kuyusu bağışlayarak destek oldu.

“ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Haluk Levent açıklamasında şunları söyledi:

* Başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan güvenli ve temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor.

* Yetersiz beslenmeye kirli ve kötü şartlarda edinilen suların da tüketilmesi eklenince başta çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce insan susuzluk ve kirli sulardan ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

* Elimizden geldiğince gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir köşesinde ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatmaya devam edeceğiz.

Son güncelleme: 12:34 - 30.09.2020