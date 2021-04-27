Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı belgelendi

‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin başrolleri oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikteliği belgelendi.

Maldivler’e tatile giden ikili dönüşte hayranları tarafından havalimanında el ele görüntülendi. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Erçel ve Bürsin’in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürülmüştü.

Normal şartlarda gittikleri yerleri gizli tutan ikili Instagram’da otelin adını etiketleyerek sık sık paylaşımlarda bulunmuştu.

SERENAY SARIKAYA HAMLESİ

Öte yandan Kerem Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu.

Eski aşkı Sarıkaya ile 2016’da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse beş yıl sonra ‘Serenay Sarıkaya’nın etiketini kaldırdı.

İlginizi Çekebilir Kafeye gidenlere 'salak' diyen Kerem Bürsin geri adım attı

İlginizi Çekebilir Ödül töreninde Kerem Bürsin'e olay sözler!