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Hande Subaşı’dan evlilik sorusuna cevap yok
Hande Subaşı’dan evlilik sorusuna cevap yok
Meslektaşı Alican Yücesoy ile birlikte olan Hande Subaşı, evlilik sorusuyla ilgili, "Bu konuyu konuşmak istemiyorum çok teşekkür ederim” dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Şubat 2020 - 12:06

Başarılı oyuncu Hande Subaşı geçtiğimiz güm Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Gazeteciler ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren Subaşı, boş zamanını değerlendirmek için gezmeye ve alışverişe çıktığını belirtti.

Sevmekten Öldü Desinler isimli tiyatro oyununun devam ettiğini söyleyen Subaşı, aşk yaşadığı Alican Ulusoy ile evleneceğine dair haberlerle ilişkili, “Ben zaten sosyal medyam da bu konu ile ilgili açıklama yaptım ve bu konuyu konuşmak istemiyorum çok teşekkür ederim” dedi.

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