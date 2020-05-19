Türk sinemasın izleyenlerin içini ısıtan sımsıcak bir dostluk ve aile filmi Hayat Sevince Güzel bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Başrolünde Zeynep Değirmencioğlu'nun yer aldığı Hayat Sevince Güzel filminde birçok usta isim rol alıyor. Peki Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları kimler?

Hayat Sevince Güzel üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala beğenilerek izleniyor. Yönetmenliğini Temel Gürsü’nun yaptığı Hayat Sevince Güzel filmi 1971 yılı yapımıdır. Başrolünde Zeynep Değirmencioğlu’nun Hayat Sevince Güzel filmi konusu nedir? Hayat Sevince Güzel oyuncuları kimler?

HAYAT SEVİNCE GÜZEL KONUSU NE?

Genç bir kız olan Ayşe, annesi ve babasının ölümünün ardından teyzesi Handan’ın yanına taşınır. Sıcakkanlı bir kız olan Ayşe kısa sürede herkese kendisini sevdirir. Kasadaki herkesin yardımına koşan Ayşe kimsesiz çocuklar için bir kermes düzenler. Ayşe, kermese gideceği sırada bir kaza geçirir. Eksi sağlığına kavuşması için şehre gidip tedavi olması gerekir. Herkesin neşe kaynağı olan Ayşe, hastalığıyla mücadele etmek yerine hayata küser. Tüm kasaba halkı onu tedavi olmaya ikna etmek için bir araya gelip ellerinden geleni yapacaktır.

HAYAT SEVİNCE GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Hayat Sevince Güzel filmi oyuncu kadrosunda Zeynep Değirmencioğlu, Münir Özkul, Semra Sar yer alıyor.