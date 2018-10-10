Hazar Ergüçlü’den aşk pozları

Oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile birlikte görüldüğü selfielerini paylaştı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geride bıraktığımız eylül ayının başlarında magazin muhabirlerinin karşısına çıkarak aşklarını ilan eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, aralarındaki 19 yaş farka rağmen aşklarını dolu dizgin yaşamayı sürdürüyor.

Son olarak Onur Ünlü sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulunmuş ve aralarındaki samimiyeti gözler önüne sermişti. Bu defa da Hazar Ergüçlü’den bir paylaşım geldi. Ergüçlü muhtemel bir taksi içerisinde çekilmiş selfielerini takipçileriyle yoruma kapalı bir şekilde paylaştı.