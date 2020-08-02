Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Helin Avşar’ın sabah rutini şaşırttı
Helin Avşar’ın sabah rutini şaşırttı
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve gündelik rutinlerine dair fotoğrafları takipçilerine ulaştıran Helin Avşar, 'sabah rutini' notunu düştüğü fotoğrafla şaşırttı.
Magazin 2 Ağustos 2020 - 12:40

Karantina sürecinin ardından yeni normale alışmaya çalışan Helin Avşar, bayramı ailesiyle birlikte geçirmiş ve ablası Hülya Avşar’la bir araya gelmişti.

Bir yandan tatil yaparken bir yandan da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisini kazanan Helin Avşar, geçen gün ablasının çektiği bikinili bir karesi ile gündeme gelmişti.

Helin Avşar bu defa da amuda kalktığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı üzerinde siyah mayosuyla çekilmiş bu kareye “sabah rutini” notunu düştü.

İLGİLİ HABERHelin Avşar'ın bikinili paylaşımına abla yorumu...
Etiketler